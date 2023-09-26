Політика

12:47 26.09.2023

Зеленський підписав закон про відновлення звітів партій щодо фіндіяльності та майна

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Зеленський підписав закон про відновлення звітів партій щодо фіндіяльності та майна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення звітів політичних сил про майно, доходи, витрати і фінансові зобов'язання.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №9419-1, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 26 вересня.

Законопроєкт пропонує встановити, що звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передбачених карантином, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не пізніш як на 120 день із дня набуття чинності цим законом, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не пізніш як на 120 день із дня набуття чинності цим законом.

У законі зазначається, що в періоди дії заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, передбачених карантином, правовим режимом воєнного стану, а також протягом 119 днів із дня набуття чинності цим законом не застосовується встановлена законом відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітів політичних партій. Законопроєкт пропонує встановити, що НАЗК відновлює роботу Єдиного державного реєстру звіту політичних партій негайно, але не пізніше дня набуття чинності цим законом.

Документ також передбачає, що політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за надання неповної інформації у звіті в разі неможливості виконання такого зобов'язання належним чином. Зокрема, підставами неможливості виконання належним чином політичною партією зобов'язання відображати повну інформацію у звіті про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру є підтверджена документально втрата (знищення або пошкодження) первинних документів, комп'ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією Російською Федерацією, або перебування їх на територіях, де тривають (тривали) бойові дії.

Теги: #закон #фінансування #партії

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