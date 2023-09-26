Президент Нацради Австрії виступає у ВР - нардеп Железняк

Президент Національної ради Австрійської Республіки Вольфганг Соботка виступає на пленарному засіданні Верховної Ради України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні (26 вересня - ІФ-У) в Раді виступає президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка. Також в гостях велика делегація з Національної ради Австрії", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Водночас він зазначив, що на цьому пленарному засіданні депутати не планують розглядати законопроєктів і, відповідно, голосувати за їх ухвалення.

"Новин про голосування не чекайте сьогодні. Їх не буде за відсутності голосувань", - додав Железняк.