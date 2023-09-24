Політика

13:03 24.09.2023

Спікер Палати представників МакКарті заявив про наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону - ЗМІ

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Спікер Палати представників МакКарті заявив про наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону - ЗМІ

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті (Республіканська партія, Каліфорнія) заявив у суботу, що збереже допомогу Україні в розмірі $300 млн у законопроєкті про фінансування Пентагону, повідомляє американське видання The Hill.

Маккарті повідомив журналістам у Капітолії, що він прийняв таке рішення після того, як визнав, що ще одна стаття видатків, що має з'явитися наступного тижня, - та, яку фінансує Державний департамент і зарубіжні операції, - також включає гроші для Києва. Спікер заявив, що виключення допомоги Україні із заходів Держдепартаменту та міжнародних операцій "стає дедалі важчим". "Зробити це стало занадто складно, тому ми залишаємо це", - сказав він.

Водночас член палати представників Гаррет Грейвс (Республіканська партія, Луїзіана) заявив, що Палата представників голосуватиме за поправки, які позбавлять Україну допомоги як з боку Пентагону, так і з боку Держдепартаменту, а також законопроєкти про видатки на закордонні операції, але це голосування може не відбутися, якщо законодавці заблокують обговорення цих заходів.

За даними видання, Палата представників наступного тижня має намір провести єдине процедурне голосування щодо чотирьох законопроєктів про асигнування, зокрема щодо фінансування Пентагону і Держдепартаменту, а також щодо іноземних операцій.

Фінансування Пентагону охоплює $300 млн "на навчання, постачання обладнання, летальну допомогу, логістичну підтримку, товари і послуги, заробітну плату і стипендії, підтримку, розвідувальну підтримку збройних сил і сил національної безпеки України, а також інших сил або груп, визнаних і тих, що перебувають під владою уряду України, включно з державними структурами на території України, які беруть участь в опорі російській агресії, для заміни будь-якої зброї чи предмети, надані уряду України з інвантії", а також для заміни будь-якої зброї або предметів, які надано уряду України з інвантерії.

 

Теги: #сша #військова_допомога #маккарті

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