Політика

17:06 22.09.2023

Фон дер Ляєн має намір до кінця року прийняти рішення про можливе висунення своєї кандидатури на посаду голови ЄК

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Фон дер Ляєн має намір до кінця року прийняти рішення про можливе висунення своєї кандидатури на посаду голови ЄК

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю The Washington Post повідомила, що рішення про те, чи висуватиме вона знову кандидатуру на посаду голови ЄК, вона прийме ближче до кінця цього року.

"Я вирішу до кінця року", - відповіла фон дер Ляєн на запитання про намір висунути свою кандидатуру на цю посаду повторно.

На тлі чуток про те, що фон дер Ляєн може стати наступним генсеком НАТО, кореспондентка видання також запитала, якій роботі віддала б перевагу вона - в Єврокомісії чи в НАТО.

"Від щирого серця - я народжена в Європі. Моє перше відчуття дому пов'язане з Європою, і думаю, що воно безумовно закарбоване в моїй пам'яті, тому що мої батьки були пристрасними європейцями", - заявила голова ЄК.

Раніше видання The Telegraph із посиланням на свої джерела повідомило, що Джо Байден наполягає на призначенні на посаду генсека НАТО саме фон дер Ляєн.

"Після того як Білий дім відхилив кандидатуру міністра оборони Великої Британії на цю посаду, найкращим кандидатом для США є голова Європейської комісії", - йшлося в повідомленні.

Лідери НАТО цього літа не змогли досягти угоди про наступника нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга. Тому союзники домовилися про продовження на рік повноважень Столтенберга, він очолюватиме Північноатлантичний блок до осені 2024 року. Саме 2024 року спливає мандат нинішнього складу Єврокомісії.

Теги: #єс #урсула_ляєн

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