Політика

16:19 21.09.2023

Розбіжності між Україною та Польщею мають вирішитися якнайшвидше - Науседа

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Розбіжності між Україною та Польщею мають вирішитися якнайшвидше - Науседа

Розбіжності між Україною і Польщею мають бути вирішені якнайшвидше, заявив президент Литви Гітанас Науседа, який зустрівся з главами держав у Нью-Йорку, повідомляє Литовське національне радіо і телебачення.

"Заради спільної, найважливішої мети - захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії - розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше", - заявив очільник країни в коментарі адміністрації президента Литви в четвер.

Як повідомляється, Науседа озвучив цю позицію польському та українському колегам Анджею Дуді та Володимиру Зеленському.

За словами президента Литви, роль Польщі в підтримці України є винятковою, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним.

"У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом, суспільні розбіжності, незалежно від причин, не лише підривають єдність, а й допомагають пропаганді супротивника", - наведено висловлювання Науседи в повідомленні.

Науседа також обговорив із президентами України та Польщі питання спрощення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.

Як наголошується в повідомленні, спори між Польщею та Україною розгорілися після того, як Варшава продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції, незважаючи на те, що Євросоюз зняв власні обмеження. Оскільки розбіжності між Варшавою та Києвом загострилися, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у середу, що Польща більше не постачає зброю Україні, оскільки вона прагне забезпечити себе сучасними озброєннями.

"Міністр держмайна і віцепрем'єр Польщі Яцек Сасін підтвердив у четвер слова прем'єр-міністра, однак не виключив, що позиція Варшави може змінитися в майбутньому", - ідеться в повідомленні.

Теги: #україна #польща #розбіжності #науседа

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