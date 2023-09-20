Новий посол ЄС в Україні Матернова розпочала виконання обов'язків

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у нового посла ЄС в Україні Катаріни Матернової.

"Через кілька годин після прибуття новопризначений посол ЄС Матернова вручила копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу. Матернова і команда представництва ЄС в Україні будуть старанно працювати над поглибленням міцного партнерства ЄС-Україна у вирішальні роки", - йдеться в повідомленні представництва ЄС в X (Twitter).

Як повідомлялося, 20 квітня заступник генерального директора Європейської комісії з політики сусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова повідомила, що буде новим послом Євросоюзу в Києві.

До Матернової послом ЄС в Україні був Маті Маасікас, який очолив представництво у вересні 2019 року.