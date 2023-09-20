Політика

11:05 20.09.2023

Корнієнко заявляє про необхідність повернути конкурси на держслужбу починаючи з категорії "А"

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Корнієнко заявляє про необхідність повернути конкурси на держслужбу починаючи з категорії "А"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляє про необхідність повернути конкурси на державну службу, але починати з конкурсів на категорію "А".

"Питання повернення конкурсів. Я думаю, що наступного року ми ним серйозно будемо займатися. Починаючи з осені буде ця дискусія поновлюватися", - сказав Корнієнко на XV Рішельє-форумі публічної служби в середу.

За його словами, конкурси на держслужбу повертати потрібно, але починати з категорії "А", а також шукати підходи, як це правильно зробити.

"Не вантажити поки що конкурсами центральні органи виконавчої влади на місцях, бо там є чим займатися через війну", - додав він.

Як повідомлялося, голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина вважає, що на сьогодні є всі технічні та організаційні можливості для поновлення конкурсів у всіх державних органах.

Теги: #держслужба #корнієнко

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