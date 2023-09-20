Корнієнко: У найближчі 5-10 років на нашу держслужбу чекає дуже серйозний прогрес у напрямі євроінтеграції

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляє, що в найближчі п’ять-десять років на державну службу України очікує дуже серйозний прогрес у напрямі євроінтеграції.

"Ми маємо й надалі продовжувати той курс, який взяло Національне агентство державної служби, покращувати та інституційно зміцнювати нашу систему професійної перепідготовки, навчання службовців, додаткове навчання, освіта протягом життя. Ми вітаємо трансформацію нашої системи підготовки. Це і створення Школи публічного управління, і насичення її новими навчальними курсами та модулями, які пов'язані з євроінтеграцією та англійською мовою. Ми розуміємо, що в найближчі п’ять-десять років на нашу державну службу чекає дуже серйозний прогрес у напрямі євроінтеграції", - сказав Корнієнко під час XV Рішельє-форуму публічної служби в середу.

За його словами, процес євроінтеграції буде наскрізним для всіх рівнів публічної служби.

Серед іншого Корнієнко розповів, що в рамках стратегії реформи державного управління влада має намір розвивати комунікаційну складову, щоб мотивувати людей працювати на держслужбі.