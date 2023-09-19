Політика

20:18 19.09.2023

Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

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Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

Туреччина докладатиме більше дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання збройного конфлікту в Україні, заявив у вівторок турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми активізуємо наші зусилля для того, щоб за допомогою дипломатії та діалогу покласти край збройним діям", - сказав Ердоган, виступаючи на Генасамблеї ООН.

Він додав, що події в Україні "створили серйозні проблеми в усіх сферах - від економіки до ситуації в галузі безпеки, від енергетики до продовольчої безпеки". Крім того, за його словами, конфлікти та війни відбуваються в усіх куточках регіону, де розташована Туреччина.

"Ми переживаємо дедалі складніші й небезпечніші глобальні проблеми: конфлікти, війни, гуманітарну кризу, політичну боротьбу, соціальну напруженість на південь, північ, схід і захід від моєї країни", - сказав він.

За його словами, вирішувати ці проблеми стає дедалі складніше. У зв'язку з цим президент Туреччини закликав до реформ в ООН та інших інституціях, які відповідають за безпеку, мир і стабільність у всьому світі.

Теги: #оон #україна #туреччина

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