Політика

16:08 18.09.2023

У ЄС не виключають надходження вже в жовтні пропозицій щодо нового пакету антиросійських санкцій - ЗМІ

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У ЄС не виключають надходження вже в жовтні пропозицій щодо нового пакету антиросійських санкцій - ЗМІ

Нові пропозиції щодо наступного пакета європейських санкцій проти РФ може бути представлено вже в жовтні, найімовірніше, вони стосуватимуться імпорту алмазів, повідомляє агентство Bloomberg у понеділок.

"Нові заходи, які може бути представлено вже наступного місяця, найімовірніше, міститимуть європейську версію майбутньої заборони G7 (на імпорт алмазів - ІФ-У) і, можливо, пропозицію щодо використання для допомоги Києву прибутку, отриманого від заморожених активів центрального банку РФ", - повідомляє агентство з посиланням на офіційних осіб, обізнаних із ситуацією.

Новий пакет може бути представлено у першій половині жовтня або під час жовтневого саміту ЄС-США. Дату цієї зустрічі поки що не встановлено.

Водночас група країн, до якої входять Польща і балтійські держави, закликають також запровадити додаткові обмеження у сфері торгівлі російським СПГ і санкції у сфері IT-послуг. Окрім того, вони закликають до обмежень, пов'язаних з атомною енергетикою.

Як зазначає агентство, такі пропозиції Варшави і країн Балтії ЄС відхиляв уже не раз.

Раніше повідомлялося, що G7 до кінця року запровадить заборону на імпорт алмазів із РФ. Буде запроваджено пряму заборону на купівлю, яка набуде чинності 1 січня майбутнього року, а також непряму заборону, яку буде запроваджено поступово.

Теги: #єс #санкції

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