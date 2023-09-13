Політика

12:42 13.09.2023

ЄС має визначити концепцію успішного розширення союзу - глава ЄК

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ЄС має визначити концепцію успішного розширення союзу - глава ЄК

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у середу закликала Євросоюз сформулювати концепцію для успішного розширення союзу, заснованого на заслугах тієї чи іншої держави, яка прагне до членства в ЄС.

"Ми маємо визначити концепцію успішного розширення ЄС", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи в Європарламенті зі щорічною промовою про стан справ у ЄС.

Глава ЄК, зокрема, висловила думку, що в ЄС можуть бути не 27, а понад 30 держав. Вона додала, що в майбутньому до союзу потрібно прийняти Україну, країни Західних Балкан і Молдову. Фон дер Ляєн також відзначила "важливість перспективи приєднання до ЄС для багатьох жителів Грузії".

"Приєднання до ЄС має ґрунтуватися на заслугах. І Єврокомісія завжди захищатиме цей принцип. Вступ до союзу вимагає великої праці", - заявила глава ЄК.

Проте, за її словами, в деяких країнах, які бажають вступити до Євросоюзу, вже видно прогрес.

Фон дер Ляєн також заявила про важливість реформування ЄС як інституту, зокрема шляхом зміни Договору ЄС і Європейської конвенції, якщо виникне така необхідність. Однак, додала вона, не потрібно "чекати змін Договору заради розширення" ЄС.

"Умов, за яких союз стане готовий до розширення, можна досягти швидше", - сказала вона.

За словами голови ЄК, комісія розпочне роботу над переглядом політики для того, щоб зрозуміти, чого кожна сфера може потребувати при адаптації до більшого союзу.

"Нам потрібно буде подумати про те, як працюватимуть наші інститути - який вигляд матимуть парламент і комісія. Нам потрібно обговорити майбутнє нашого бюджету – з позиції того, що він і як він фінансує, і як він фінансується. І нам необхідно зрозуміти, як заручитися надійними зобов'язаннями у сфері безпеки у світі, в якому стримування має більш важливе значення, ніж будь-коли. Це питання, які ми маємо вирішити сьогодні, якщо хочемо бути готові до завтрашнього дня", - сказала фон дер Ляєн.

Теги: #єс #урсула_ляєн

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