Політика

16:45 12.09.2023

Українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку ЄС - Стефанішина

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Українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку ЄС - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку Європейського Союзу.

"Навіть у часи повномасштабної війни, масового руйнування інфраструктури та порушення логістики Україна дотримується правил торгівлі. Цього ж очікуємо і від сусідніх країн. Будь-які односторонні заходи - це про обхід законодавства ЄС", - наводить слова Стефанішиної пресслужба віцепрем'єра з посиланням на інтерв'ю польському виданню ONET.

Вона зазначила, що статистичні дані чітко показують, що українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку Європейського Союзу, отже, будь-які подальші обмеження українського аграрного експорту матимуть радше політичний аспект.

Стефанішина наголосила, що було проведено консультації з українським аграрним бізнесом, і запевнила, що п'ять країн ЄС, які виступають за продовження обмежувальних заходів, не є пріоритетним ринком для українського агроекспорту.

"Наші фермери розраховують на розвиток і збільшення транзитних можливостей через територію сусідніх держав - членів ЄС, оскільки основні споживачі нашої продукції знаходяться далеко за межами цих п'яти держав ЄС. Усі чинники, які могли б становити ризик для Польщі чи будь-якої іншої країни Євросоюзу, усунені. Тому ми очікуємо, що у вересні обмеження щодо експорту не буде продовжено", - наголосила вона.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордонів для імпорту українського зерна.

Теги: #зерно #єс #стефанішина

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