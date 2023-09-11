Політика

19:02 11.09.2023

Новий посол Великої Британії приступив до виконання обов'язків

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Новий посол Великої Британії приступив до виконання обов'язків

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у нового посла Його величності короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіна Гарріса.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Перебийніс привітав посла з початком його дипломатичної місії в Україні, висловивши сподівання, що його робота в нашій державі сприятиме подальшому поглибленню українсько-британських відносин.

"Співрозмовники обговорили весь спектр питань співробітництва між Україною та Сполученим Королівством, обмінялися думками щодо конкретних кроків з поглиблення взаємодії в контексті курсу України на набуття членства в НАТО, а також реалізації міжнародних ініціатив на підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили питанню посилення санкційного тиску на Росію та функціонуванню Чорноморського "зернового коридору" для гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Заступник міністра подякував Великій Британії за підтримку України та зміцнення обороноздатності країни.

Раніше в британському уряді повідомили, що послом Великої Британії в Україні стане Мартін Гарріс, який замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс, ротація відбудеться у вересні 2023 року.

Мартін Гарріс уже працював у Києві у 2003-2008 роках і обіймав посаду заступника посла та генерального консула.

Мелінда Сіммонс очолювала дипломатичну місію Великої Британії в Україні з 2019 року. Вона продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді.

Теги: #посол #великобританія

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