Глава МЗС Німеччини наголосила на важливості посилення боротьби з корупцією в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула з візитом до Києва в понеділок, наголосила на важливості посилення боротьби з корупцією в Україні на шляху членства в ЄС.

"Одна з важливих тем - вступ України до ЄС. Нині йдеться про початок переговорів про вступ України до ЄС. Це дуже важливо. Україна на шляху до вступу пройшла вже дуже значний шлях, зокрема в питанні законодавства. Але дуже важливо посилити боротьбу з корупцією. Але й тут є вже успіхи. Вищий антикорупційний суд запрацював, і вже 100 осіб постали перед ним", - сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Бербок також запевнила в підтримці з боку Німеччини України на її шляху до ЄС.