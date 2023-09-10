Ми маємо бути готові до тривалого шляху відновлення України

У США усвідомили, що успіх української армії протягом найближчих тижнів не означає, що "все закінчиться за ці тижні", сказала заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд, під час виступу в суботу на щорічній зустрічі "Ялтинської Європейської Стратегії", організованій Фондом Віктора Пінчука.

"Ми усвідомили дуже чітко, що яким би не був серйозний успіх і просування за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні, перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього", - сказала вона.

Дуже важливо, зазначила Нуланд, щоб "ми їх переконали, що для економіки, для народу вони втрачають дуже багато, що вони платять високу ціну. І що потрібно для того, щоб під загрозою були активи, найважливіші й найдорожчі активи Росії. Вони б думали тоді, чи продовжувати війну, чи готові вони говорити й обговорювати умови миру".

"Ми готові разом із президентом Зеленським і прем'єр-міністром Шмигалем прискорювати процес відновлення і розвитку економіки в тих частинах країни, які не були окуповані, і ми надали мільйони доларів для швидкого відродження економіки України", - зазначила Нуланд.

Вона особливо наголосила на проєктах із прискорення експорту товарів з України до Європи, "чи то зерно, чи то електрика, чи то енергоресурси, чи то метал тощо, щоб Україна знову була на європейському ринку, щоб створювали робочі місця всередині країни, особливо в тих місцях, які є відносно безпечними, щоб бізнес ріс, щоб надходили податки до бюджету".

"Ми призначили контактну особу, яка співпрацює з урядом України та одночасно з представниками європейських урядів у ЄС. І вже ми бачимо певні прогнози зростання на 2% наступного року, що просто безпрецедентно з огляду на війну", - сказала заступниця держсекретаря.

За її словами, "працюючи над подальшою підтримкою України щодня, щотижня, ми також докладаємо зусиль у роботі з Україною і з нашими союзниками над майбутнім України. І якнайшвидше ми допоможемо Україні отримати найсучаснішу, найпотужнішу армію, збройні сили, які й надалі гарантуватимуть безпеку, і ми надаватимемо таку безпекову підтримку, щоб ворогові не можна було далі загрожувати Україні".

"Ми бачимо", сказала вона, "як тепер зросла потужність військово-промислового комплексу, щоб виробляти ті боєприпаси, які потрібні для підтримання Збройних сил України не лише сьогодні, а й у майбутньому. І ми створимо абсолютно нову систему ППО, і частиною цього може стати надання Україні F-16".

Нуланд наголосила, що "якщо Україна не виграє, якщо Путін не програє, то це зло буде нормальним у всьому світі, а цього дозволити не можна. Тому потрібно підтримувати Україну ще додатково, тому що Україна на боці добра, вона на боці демократії, територіальної цілісності та миру".

"Нам потрібно працювати з питань безпеки, економіки, щоб показати йому (Путіну - ІФ-У), що "ця кровотеча, яка потроху виснажує Росію зараз, йому повернеться".

"Ми говоримо про сили майбутнього. Ми вже почали концептуально оформляти питання фінансування, формування таких сил разом із нашими українськими партнерами в рамках НАТО", - заявила Нуланд, зазначивши, що "українське майбутнє в НАТО також прив'язане до демократичних досягнень на цьому шляху... Це питання також і функціональності, здатності реформуватися, здатності боротьби з корупцією, яка, на жаль, стала одним із наслідків минулого, це питання належного функціонування економіки, справедливої судової системи, вільної преси".

Вона висловила думку, що "Конгрес США ухвалить резолюцію, яка передбачає постійне фінансування на весь час президентства Байдена".

"Найбільшим уроком для тих, хто підтримував путінізм у Росії, буде те, щоб Україна не лише пережила і вижила, а й розквітла як відкрита, реформована, чиста демократія", - заявила вона.