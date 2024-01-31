Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що залишає Київ з більшою впевненістю в тому, що РФ чекають "приємні ("в лапках" - ІФ-У)" сюрпризи на полі бою й Україна доб'ється великого успіху в 2024 році.

"Я маю сказати, що сьогодні ввечері я покидаю Київ більш натхненною єдністю і рішучістю щодо 2024 року і його абсолютної стратегічної важливості для України. Я також покидаю з більшою впевненістю в тому, що, хоча Україна зміцнює свою оборону, пана Путіна чекають "приємні" ("в лапках" - ІФ-У) сюрпризи на полі бою, і що Україна доб'ється дуже сильного успіху цього року", - сказала Нуланд на брифінгу в Києві ввечері.

Як повідомлялося, в Україну в середу, 31 січня, прибула заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.