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20:24 31.01.2024

Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

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Нуланд: Покидаю Київ із упевненістю, що на Путіна чекають сюрпризи на полі бою

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що залишає Київ з більшою впевненістю в тому, що РФ чекають "приємні ("в лапках" - ІФ-У)" сюрпризи на полі бою й Україна доб'ється великого успіху в 2024 році.

"Я маю сказати, що сьогодні ввечері я покидаю Київ більш натхненною єдністю і рішучістю щодо 2024 року і його абсолютної стратегічної важливості для України. Я також покидаю з більшою впевненістю в тому, що, хоча Україна зміцнює свою оборону, пана Путіна чекають "приємні" ("в лапках" - ІФ-У) сюрпризи на полі бою, і що Україна доб'ється дуже сильного успіху цього року", - сказала Нуланд на брифінгу в Києві ввечері.

Як повідомлялося, в Україну в середу, 31 січня, прибула заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

 

 

Теги: #рф #сша #нуланд

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