Політика

00:29 10.09.2023

Суд узяв під варту полковника ДСНС через розкрадання палива - ГБР

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Суд узяв під варту колишнього начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області, а також заарештував його майно та кошти на суму 5,5 млн у гривневому еквіваленті. Його звинувачують у розкраданнях палива, яке призначалося для регіональної служби ДСНС - повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю.

Для перевезення палива були задіяні співробітники ДСНС. Масштаб розкрадання був таким, що для реалізації вкраденого палива він встановив на своїй земельній ділянці міні-АЗС.

Збитки, завдані державі злочинними діями чиновника, перевищують 2,3 млн. гривень.

Підозра фігуранту справи та його поплічникам була пред'явлена у червні 2022 року.

Суд заарештував будинок, що належить полковнику, у прибережній зоні Запоріжжя, земельну ділянку площею 1,9 га, автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz Actros, вантажівку DAF CF, банківські рахунки та кошти в сумі 5,5 млн. у гривневому еквіваленті. Також заарештовано кошти його підлеглого та спільника у сумі понад 1 млн.грн.

Фігуранти справи підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України). Суд обрав запобіжний захід для колишнього чиновника ДСНС у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Теги: #україна #розкрадання #дбр

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