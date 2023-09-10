Буданов: жоден цивільний не постраждав внаслідок атак "невідомих дронів" в РФ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підкреслив, що жодна цивільна людина не постраждала внаслідок атак "невідомих дронів" у РФ, під удари потрапляли підприємства російського військово-промислового комплексу.

“Ви повинні подивитися, скажімо так, якими об'єктами йде, скажімо так, вплив. Це насамперед підприємства військово-промислового комплексу. Ось, приміром, нещодавно чиїмись дронами було атаковане підприємство “Кремній ЕЛ”. Це підприємство, яке виготовляє основні, скажімо так, мікросхеми з тих, що не закуповуються, які використовуються в ракетах “Іскандер”. Цілком зрозумілий вибір мети для цих невідомих дронів. І так усюди. Якщо проаналізуєте, що потрапляло під удари в Московській області, Тульській області тощо - все це підприємства ВПК", - заявив Буданов на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Він підкреслив, що "це різниця, яка відрізняє нас від росіян" - жодна громадянська людина так і не постраждала.

“Є вибухи. Є дуже великі, скажімо так, якісь саботажні акції, заходи. Але люди не страждають“, - зазначив начальник розвідки.

За словами Буданова, вибухи в країні-агресорі "трохи протвережують суспільство", але масового ефекту все ще немає для України від цього, проте страждають регіони, де знаходяться військові об'єкти.

“Водночас почалися перші ознаки невеликих зрушень у бік панічних настроїв. Наприклад, російські страхові компанії почали страхувати громадянське населення у разі атак дронів. Оскільки жодна громадянська людина не постраждала, то це прояв паніки”, - пояснив він.

Також, як зазначив Буданов, як результат атак - постійні перебої з роботою цивільної авіації в РФ. За його словами, деякі авіакомпанії вже офіційно вийшли з Московських аеропортів та перестали туди літати.

"Це справа часу. Думаю, що значні проблеми таким чином буде створено. А це вже позначиться безпосередньо на людях, які, у свою чергу, хоч трохи почнуть, скажімо так, хоч би на кухні говорити про невдоволення. Це буде крок уперед”, – додав Буданов