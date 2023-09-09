"Обмежено придатних" в Україні більше не буде, - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець вважає, що питання "обмежено придатних" до військової служби потребує додаткового врегулювання, про це він сказав в ефірі національного телемарафону у суботу.

"Громадянин може бути або придатним для виконання військової служби, або непридатним", - сказав він.

Він зазначив, що через корупційну складову певній кількості громадян України, які не мають проблем зі здоров'ям, було видано довідки про їхню непридатність до несення військової служби. Водночас "громадянам України, які мають очевидні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали ці довідки "обмежено придатний", зазначив він.

"Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатний, непридатний або повністю придатний було врегульовано шляхом військових професій. І таким чином, чітко показати громадянинові України, якщо він придатний, але має проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у певних військах. Якщо людина за своїм здоров'ям непридатна до виконання бойових завдань з автоматом у руках на передовій, вона може служити у штабі або у складі ракетних військ", - наголосив Лубинець.