Політика

18:32 05.09.2023

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

3 хв читати
Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Чиновники зможуть звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для відкриття доступу до своїх електронних декларацій раніше за передбачений законом (законопроєкт №9534) термін в один рік, повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"На жаль, е-декларації не будуть відкритими відразу, а лише через рік. Адже в парламенті знайшлося лише 199 депутатів, які підтримали правку Анастасії Радіної (голови комітету ВР з питань антикорупційної політики - ІФ-У)... Доступ до Реєстру декларацій закрито на один рік із дня набуття чинності цим законом або до дня припинення воєнного стану. Водночас суб'єкт декларування може звернутися до НАЗК, щоб доступ до його декларації було відкрито. Також Кабмін розробить список, кому рекомендовано відкрити декларації", - пояснив парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Згідно з ухваленим законом, до 31 січня 2024 року мають бути подані декларації чиновників, не надані за 2022-2023 роки. При цьому військовослужбовці декларуватимуться після завершення воєнного стану або звільнення зі служби.

"Військові, прикордонники, зв'язківці, УДО (Управління державної охорони України - ІФ-У) та інші представники військових формувань (що залучені до бойових дій) мають подати декларації не пізніше 90 днів після скасування воєнного стану або звільнення зі служби. Ця "відстрочка" не поширюється на тиловиків, що працюють у ТЦК, ВЛК ц СП (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування і соціальної підтримки - ІФ-У), а також тих, хто беруть участь у підготовці оборонних закупівель, проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх заступників. А також на інших посадах у апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя та тих, що відряджені на ці посади", - уточнив Юрчишин.

Також не пізніше 90 днів після воєнного стану або припинення відповідних обставин, мають право подати звіти ті чиновники, що перебувають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій, полонені та поранені.

Ухвалений закон передбачає обов'язковість подання е-декларацій для членів ВЛК та лікарсько-консультативних комісій, МСЕК (медико-соціальна експертиза - ІФ-У). Як зазначив Юрчишин, за ними також тепер можуть проводити перевірки.

Під декларування потрапить не все наявне в користуванні майно. Так, державні службовці мають вносити до декларації лише ті об'єкти, які були у володінні чи користуванні чиновника (або члена його сім'ї) станом на останній день звітного періоду (і щонайменше 30 днів до цього) або принаймні протягом половини часу звітного періоду.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада відновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Ухвалення відповідного законопроєкту №9534 у другому читанні та в цілому підтримали 329 народних депутатів.

 

Теги: #декларування #юрчишин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:00 05.09.2023
ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

11:41 05.09.2023
Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин

Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин

01:38 04.09.2023
Рада цього тижня проведе голосування за відновлення декларування у погодженому з партнерами форматі - Арахамія

Рада цього тижня проведе голосування за відновлення декларування у погодженому з партнерами форматі - Арахамія

00:00 04.09.2023
Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях

Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях

13:42 17.08.2023
Україна до жовтня забезпечить виконання рекомендації Єврокомісії щодо відновлення електронного декларування - Стефанішина

Україна до жовтня забезпечить виконання рекомендації Єврокомісії щодо відновлення електронного декларування - Стефанішина

16:06 27.07.2023
Рада має намір відновити декларування для чиновників

Рада має намір відновити декларування для чиновників

11:52 27.07.2023
Антикорупційний комітет Ради підтримав до розгляду в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування

Антикорупційний комітет Ради підтримав до розгляду в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування

11:01 27.07.2023
У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

13:14 26.07.2023
Фракція "Батьківщина" намагається перешкодити розгляду в Раді законопроєкту про відновлення декларування - Арахамія

Фракція "Батьківщина" намагається перешкодити розгляду в Раді законопроєкту про відновлення декларування - Арахамія

09:48 26.07.2023
Стефанчук закликав нардепів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення декларування

Стефанчук закликав нардепів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення декларування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

ОСТАННЄ

Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

Екс-директор ЦРУ: Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута

Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин - Олексій Данілов

Туреччина розраховує на відновлення "зернової угоди" - Ердоган

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

Туреччина закликає до відновлення зернової угоди - ЗМІ

ВР пропонують скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років

Парламентський комітет з питань нацбезпеки підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони - нардеп Фріз

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА