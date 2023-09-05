Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Чиновники зможуть звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для відкриття доступу до своїх електронних декларацій раніше за передбачений законом (законопроєкт №9534) термін в один рік, повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"На жаль, е-декларації не будуть відкритими відразу, а лише через рік. Адже в парламенті знайшлося лише 199 депутатів, які підтримали правку Анастасії Радіної (голови комітету ВР з питань антикорупційної політики - ІФ-У)... Доступ до Реєстру декларацій закрито на один рік із дня набуття чинності цим законом або до дня припинення воєнного стану. Водночас суб'єкт декларування може звернутися до НАЗК, щоб доступ до його декларації було відкрито. Також Кабмін розробить список, кому рекомендовано відкрити декларації", - пояснив парламентарій на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Згідно з ухваленим законом, до 31 січня 2024 року мають бути подані декларації чиновників, не надані за 2022-2023 роки. При цьому військовослужбовці декларуватимуться після завершення воєнного стану або звільнення зі служби.

"Військові, прикордонники, зв'язківці, УДО (Управління державної охорони України - ІФ-У) та інші представники військових формувань (що залучені до бойових дій) мають подати декларації не пізніше 90 днів після скасування воєнного стану або звільнення зі служби. Ця "відстрочка" не поширюється на тиловиків, що працюють у ТЦК, ВЛК ц СП (військово-лікарська комісія і територіальний центр комплектування і соціальної підтримки - ІФ-У), а також тих, хто беруть участь у підготовці оборонних закупівель, проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх заступників. А також на інших посадах у апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя та тих, що відряджені на ці посади", - уточнив Юрчишин.

Також не пізніше 90 днів після воєнного стану або припинення відповідних обставин, мають право подати звіти ті чиновники, що перебувають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій, полонені та поранені.

Ухвалений закон передбачає обов'язковість подання е-декларацій для членів ВЛК та лікарсько-консультативних комісій, МСЕК (медико-соціальна експертиза - ІФ-У). Як зазначив Юрчишин, за ними також тепер можуть проводити перевірки.

Під декларування потрапить не все наявне в користуванні майно. Так, державні службовці мають вносити до декларації лише ті об'єкти, які були у володінні чи користуванні чиновника (або члена його сім'ї) станом на останній день звітного періоду (і щонайменше 30 днів до цього) або принаймні протягом половини часу звітного періоду.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада відновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Ухвалення відповідного законопроєкту №9534 у другому читанні та в цілому підтримали 329 народних депутатів.