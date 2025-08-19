Інтерфакс-Україна
Економіка
15:11 19.08.2025

Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

1 хв читати
Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

Верховна Рада підтримає програму діяльності Кабінету Міністрів, прогнозує голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Я знаю, що Свириденко (прем'єр-міністр - ІФ-У) готується до представлення програми. Це вже буде, напевно, з вересня… Питання точно буде винесено і я переконаний, що буде підтримано", - сказав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, у разі, якщо парламент затверджує програму уряду, то формально існує мораторій, "що рік уряд має мандат і не може бути відсторонений".

При тому він зазначив, що в Україні "були різні історичні випадки".

Згідно зі статтею 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради належить розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів.

Стаття 11 закону "Про Кабінет Міністрів України" визначає, що прем’єр-міністр особисто представляє програму діяльності уряду на пленарному засіданні парламенту. Програма діяльності уряду вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Рішення про її схвалення приймається у формі постанови Верховної Ради.

Як повідомлялось, премʼєр-міністр Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду у понеділок. Вона закликала експертів та громадськість долучитися до обговорення проєкту програми та надавати свої пропозиції протягом наступних 10 днів.

Теги: #рада #уряд #програма #юрчишин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 18.08.2025
Уряд розширить програму "Доступні ліки", запровадить нові тарифи на кардіохірургічну допомогу – Ляшко

Уряд розширить програму "Доступні ліки", запровадить нові тарифи на кардіохірургічну допомогу – Ляшко

12:23 18.08.2025
Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

11:55 18.08.2025
Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

07:57 18.08.2025
Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

14:31 17.08.2025
Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду у понеділок

23:10 14.08.2025
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

12:57 14.08.2025
Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

20:39 12.08.2025
Уряд підвищив у 2,3 раза розмір стипендій президента України

Уряд підвищив у 2,3 раза розмір стипендій президента України

12:28 12.08.2025
Раді пропонують внести зміни до Виборчого кодексу щодо оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Раді пропонують внести зміни до Виборчого кодексу щодо оскарження відкликання депутатів місцевих рад

10:26 07.08.2025
Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

ВАЖЛИВЕ

Проєкт Плану дій уряду передбачає 12 стратегічних пріоритетів, перший - оборона і безпека

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" запровадила "Е-Замовлення" на перевезення порожніх вагонів

ЕКА за липень підтримало майже 1,5 млрд грн експорту українських компаній

Гривневі кредити для бізнесу подорожчали у липні до 16,9%, для населення - до 36,2%

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня впали на 31,7% на тлі зміцнення гривні

Внески у Фонд підтримки енергетики до кінця року мають вирости мінімум на EUR150 млн – проєкт Програми дій уряду

Міністр фінансів Марченко вважає, що Україна може продовжити роботу за чинною програмою МВФ, але не виключає нової

Йде робота над тимчасовим фінінструментом, щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу - Улютін

Україна продовжує домовлятися з Азербайджаном про нові поставки газу – Гринчук

Вчительська доплата в 2 тис. грн буде збережена в 2026р - Лісовий

Мінфін планує пройти 2026р без підвищення податків з розрахунком на детінізацію та перезавантаження фіскальних органів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА