Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

Верховна Рада підтримає програму діяльності Кабінету Міністрів, прогнозує голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Я знаю, що Свириденко (прем'єр-міністр - ІФ-У) готується до представлення програми. Це вже буде, напевно, з вересня… Питання точно буде винесено і я переконаний, що буде підтримано", - сказав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, у разі, якщо парламент затверджує програму уряду, то формально існує мораторій, "що рік уряд має мандат і не може бути відсторонений".

При тому він зазначив, що в Україні "були різні історичні випадки".

Згідно зі статтею 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради належить розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів.

Стаття 11 закону "Про Кабінет Міністрів України" визначає, що прем’єр-міністр особисто представляє програму діяльності уряду на пленарному засіданні парламенту. Програма діяльності уряду вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Рішення про її схвалення приймається у формі постанови Верховної Ради.

Як повідомлялось, премʼєр-міністр Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду у понеділок. Вона закликала експертів та громадськість долучитися до обговорення проєкту програми та надавати свої пропозиції протягом наступних 10 днів.