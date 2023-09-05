Екс-директор ЦРУ: Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута

Під час протистояння військовій агресії Росії український народ продемонстрував неймовірну здатність мобілізуватися і протистояти ворогу, і це викликає захоплення в усього світу.

Про це повіідомив член Ради Безпеки КБФ, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Увесь світ слідкує за вашою країною і захоплюється вами. Те, як українці мобілізувалися як народ, – це неперевершено. Я захоплююсь патріотизмом і витримкою українського народу", - підкреслив генерал.

Він наголосив, що українські Збройні Сили вразили увесь світ, коли виграли битву за Київ, Суми, Чернігів, Харків, відвоювали Херсон.

"Єдине досягнення російських військ за зимовий наступ, який вони здійснили, – це знищення міста Бахмут і захоплення його ціною життів 25 тисяч солдат", - сказав Девід Петреус.

Екс-директор ЦРУ також наголосив, що пишається бути членом Ради безпеки Київського Безпекового Форуму: "Ми багато говоримо про винахідливість України, здатність до адаптації. І місце, де ми сьогодні проводимо цей захід, ще раз доводить це. Яка ще країна може перелаштувати паркінг під місце проведення заходу такого рівня? Це ще одне підтвердження того, що українці дуже винахідливі", - сказав він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа України для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.