Політика

17:30 05.09.2023

Екс-директор ЦРУ: Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута

2 хв читати
Екс-директор ЦРУ: Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута

Під час протистояння військовій агресії Росії український народ продемонстрував неймовірну здатність мобілізуватися і протистояти ворогу, і це викликає захоплення в усього світу.

Про це повіідомив  член Ради Безпеки КБФ, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Увесь світ слідкує за вашою країною і захоплюється вами. Те, як українці мобілізувалися як народ, – це неперевершено. Я захоплююсь патріотизмом і витримкою українського народу", - підкреслив генерал.

Він наголосив, що українські Збройні Сили вразили увесь світ, коли виграли битву за Київ, Суми, Чернігів, Харків, відвоювали Херсон.

"Єдине досягнення російських військ за зимовий наступ, який вони здійснили, – це знищення міста Бахмут і захоплення його ціною життів 25 тисяч солдат", - сказав Девід Петреус.

Екс-директор ЦРУ також наголосив, що пишається бути членом Ради безпеки Київського Безпекового Форуму: "Ми багато говоримо про винахідливість України, здатність до адаптації. І місце, де ми сьогодні проводимо цей захід, ще раз доводить це. Яка ще країна може перелаштувати паркінг під місце проведення заходу такого рівня? Це ще одне підтвердження того, що українці дуже винахідливі", - сказав він.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа України для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

 

 

Теги: #яценюк #кбф #київський_безпековий_форум #петреус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 05.09.2023
Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

Потрібен юридично зобов’язуючий міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності - Яценюк на КБФ

16:18 05.09.2023
Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин - Олексій Данілов

Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин - Олексій Данілов

20:32 26.05.2023
Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

18:53 26.05.2023
Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

17:45 26.05.2023
Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

17:42 26.05.2023
Саміт НАТО у Вільнюсі має стати переломним моментом, - Київський безпековий форум закликає НАТО невідкладно надати Україні членство

Саміт НАТО у Вільнюсі має стати переломним моментом, - Київський безпековий форум закликає НАТО невідкладно надати Україні членство

17:37 26.05.2023
Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

15:31 26.05.2023
Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

14:40 26.05.2023
Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

13:14 26.05.2023
Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

ОСТАННЄ

Чиновники зможуть відкрити загальний доступ до своїх декларацій через НАЗК раніше за передбачений законом термін - нардеп Юрчишин

Туреччина розраховує на відновлення "зернової угоди" - Ердоган

ВР підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони України

Підготовлений до другого читання законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру ще на рік - нардеп Юрчишин

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

Туреччина закликає до відновлення зернової угоди - ЗМІ

ВР пропонують скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років

Парламентський комітет з питань нацбезпеки підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони - нардеп Фріз

У Брюсселі очікують, що підсумком зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі буде повернення РФ до "зернової ініціативи" та припинення війни проти України - Стано

У МЗС Франції заявляють, що влада Нігеру не має прав на висилку французького посла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА