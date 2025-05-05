Інтерфакс-Україна
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13:26 05.05.2025

Про 17-й щорічний Київський Безпековий Форум "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора"

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Про 17-й щорічний Київський Безпековий Форум "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора"

8–9 травня 2025 року відбудеться 17-й щорічний Київський Безпековий Форум, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", під назвою

"UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА".

Цьогоріч подія приурочена до двох символічних дат — 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу.

На тлі боротьби України проти російської агресії ці дати набувають особливого значення.

Головні запитання Форуму:

– Як зупинити російського агресора?

– Як досягти для України і світу справедливого миру?

– Як не допустити Третьої світової війни?

Упродовж двох днів відбудуться дискусії за участю високих представників урядів, оборонних відомств та генеральних штабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомих світових діячів, українських та іноземних політиків, парламентаріїв, дипломатів, публічних інтелектуалів, експертів у сфері безпеки та зовнішньої політики, громадських активістів.

Форма для акредитації ЗМІ: https://docs.google.com/forms/d/1E_iQPk6wosgzXmeebHrgn_yF9co1UaQovhhzpcH7v-c/edit?ts=646b63bc

Акредитація завершується у середу, 7 травня, о 14:00.

Підтвердження акредитації буде Вам надіслано на e-mail, який Ви вказали при реєстрації. Звертаємо Вашу увагу, що тільки підтверджені представники медіа зможуть бути присутні на Форумі.

Місце проведення заходу буде повідомлене разом із підтвердженням акредитації.

Київський Безпековий Форум – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Партнери КБФ: NATO, The Atlantic Council, Friedrich Ebert Stiftung, CEPA, IndeX, Impact.

Інформаційні партнери КБФ: Еспресо, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", Defence Express, Грунт, НВ

Теги: #відкрий_україну #київський_безпековий_форум #яценюк

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