Путін має сидіти за гратами, а не за столом перемовин - Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна в будь-якому випадку досягне своєї мети у розв’язаній Росією війні і повернеться до кордонів 1991-го року.

Про це він повідомив під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Дати відповідь, коли закінчиться війна, я не можу. На фронті складно, але я точно можу сказати, що ми досягнемо своєї мети. Кордони 1991 року - це те, що прописано в нашій Конституції. Ми нікому нічого віддавати не збираємось", - заявив Данілов.

Водночас він обурився, ще деякі політики вважають, що для України було б краще сісти за стіл переговорів з Росією та піти на певні поступки заради миру.

"7 вересня 1940 року Гітлер почав бомбардування Лондона, німецькі Люфтваффе 57 днів поспіль вдень і вночі "утюжили" місто. І я слабо собі уявляю, щоб Рузвельт набрав Черчилля і сказав: "Друже, не чіпайте Гітлера, тому що у нього потужна армія, він має потужну зброю, ви якось змиріться з цим", - наголосив Олексій Данілов.

"Ми не можемо сказати, що війна завершиться завтра чи післязавтра, це залежить від багатьох факторів. Єдине, що можу сказати, що наш народ буде боротись за незалежність стільки, скільки необхідно. Якщо хтось думає, що ми будемо здаватись, що ми будемо іти на ті чи інші поступки заради того, щоб людина, яка вже вбила 500 наших дітей, сідала з нами за стіл перемовин, то у мене питання: як ви взагалі можете з ним розмовляти? Людина, яка в XXI столітті вбила 500 дітей, має сидіти за гратами. А ви кажете, що з нею треба вести перемовини", - обурився очільник РНБО.

Така позиція окремих політиків, за його словами, може призвести до того, що автократичні режими захоплять владу в усьому світі.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.