Політика

12:55 31.08.2023

Глава МЗС України: РФ стала найлютішим ворогом Європи

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Глава МЗС України: РФ стала найлютішим ворогом Європи

Росія не є ні другом, ні частиною Європи, а її найлютішим ворогом, тому РФ не може бути одним зі стовпів архітектури європейської безпеки, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тепер очевидно, що Росія не є ні другом, ні частиною Європи. Росія стала найлютішим ворогом Європи. Пристрасть до російської літератури, балетів, великих проєктів або російських грошей загалом не може стерти цю реальність. Тому Росія не може бути одним зі стовпів архітектури європейської безпеки, яка, навпаки, має бути побудована на ідеї, що Європа має бути захищена від РФ", - наголосив Кулеба в інтерв'ю Le Monde.

Глава МЗС привітав "повну зміну менталітету" в цьому питанні, але визнав, що залишається "гігантською роботою" зробити так, щоб переконати в цьому всіх своїх європейських партнерів.

Він зазначив, що "країні доведеться подбати про безпеку східного флангу Європи, і цією країною буде Україна - Україна в НАТО, звичайно".

Теги: #рф #європа #кулеба #ворог

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