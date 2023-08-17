Уряд Латвії пішов у відставку

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш ("Нова єдність") у четвер подав президенту Едгарсу Рінкевичсу прохання про відставку, тим самим офіційно пішов у відставку й уряд.

До урядової коаліції входили "Нова єдність", Об'єднаний список (ОС) і Національне об'єднання. На етапі формування коаліції Каріньш пропонував включити до неї "Прогресивних", але інші партнери були проти. Каріньш неодноразово наголошував на тому, що ОС і Нацоб'єднання перешкоджають ухваленню рішень в уряді, тоді як ці партії наголошували, що коаліція є найкращою з можливих.

Переломним моментом для урядової коаліції стали президентські вибори. Партнерам із коаліції не вдалося домовитися про єдиного кандидата, а висунутий Нацоб'єднанням колишній президент Егілс Левітс зняв свою кандидатуру через відсутність необхідної підтримки. Партії висунули своїх кандидатів: ОС - Улдіса Піленса, "Нова єдність" - міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса, опозиційна партія "Прогресивні" - Еліну Пінто.

Ще до президентських виборів розпочалися спекуляції з приводу того, якими голосами буде обрано нового президента, оскільки було ясно, що голосів коаліції недостатньо. У результаті президентом було обрано Рінкевичса - з коаліційних партій за нього голосувала лише "Нова Єдність", а решту голосів забезпечили "Прогресивні" та Союз зелених і селян (СЗС).

Після виборів Каріньш розпочав політичні консультації, щоб переконати партнерів у необхідності розширення коаліції, аби надати динамізму роботі уряду. Розширити уряд планувалося за рахунок включення до коаліції СЗС і "Прогресивних", але проти цього категорично виступали Нацоб'єднання й ОС.

Після понад двомісячних переговорів Каріньш виступив з останньою пропозицією - здійснити ротацію деяких міністрів і домовитися про пріоритети уряду, заявивши, що в разі відмови буде сформовано новий уряд.

ОС і Нацоб'єднання відхилили й цю пропозицію, і Каріньш подав у відставку, зазначивши, що більше не претендуватиме на посаду прем'єра, і закликавши "Нову єдність" висунути нового кандидата, яким стала міністерка добробуту Евіка Сіліня.