Глава МЗС України: Ми рухаємося хорошими темпами в напрямі організації саміту Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що діалог у питанні організації глобального саміту Формули миру рухається в правильному напрямі.

"За підсумками зустрічі в Джидді я можу зробити висновок, що ми, безумовно, рухаємося в цьому напрямі хорошими темпами, і це відбудеться", - сказав Кулеба в інтерв'ю Arab News.

Міністр наголосив, що Україна ретельно працює із Саудівською Аравією та іншими країнами, які беруть участь в організації саміту щодо української Формули миру.

"І результат цього саміту цілком зрозумілий - Формулу миру України, яка є всеосяжним способом розв'язання конфлікту, буде реалізовано, і всі питання, які охоплює ця формула, почнуть реалізовуватися. Це єдиний шлях уперед, що ґрунтується на Статуті ООН і міжнародному праві", - наголосив глава МЗС.

Водночас він уточнив, що ще передчасно обговорювати конкретні місця або дати проведення глобального саміту.

Як повідомлялося, 5-6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулася друга зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого та справедливого миру для України. Перша така зустріч відбулася в червні в Копенгагені.

Наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також ООН.

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, кількість країн, які підтримали підготовку української Формули миру, сягнула 58.

2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз триває робота над організацією глобального саміту Формули миру восени 2023 року.