Політика

16:02 11.08.2023

Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

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Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Замбії Хакаінде Хічілемою, повідомила у п'ятницю пресслужба Офісу президента.

Глава української держави подякував колезі за відвідування разом з іншими лідерами африканських країн Києва та Бучі в червні цього року.

Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру, зокрема долучитися до наступної зустрічі на рівні дипломатичних радників, а також до підготовки Глобального саміту миру.

"Формула миру зараз актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, який можна взяти за основу. І ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту миру", - зазначив президент України.

Лідери України та Замбії також обговорили необхідність продовження дії Чорноморської зернової ініціативи та погодилися з неприпустимістю використання продовольства як зброї.

"Маємо разом покласти край російським спробам використовувати їжу як зброю, а також російському шантажу світу голодом і високими цінами на продукти", - наголосив Зеленський. Крім того, глави держав обговорили питання проведення саміту Україна - Африка та взаємодію в контексті інших майбутніх міжнародних заходів.

Теги: #україна #замбія #формула_миру

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