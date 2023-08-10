Глава Канцелярії президента Польщі: Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною щодо зерна вже в минулому

Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною, зокрема щодо ембарго на імпорт українського зерна, уже в минулому, повідомив глава Канцелярії президента Польщі Павел Шрот в ефірі польського радіо.

За його інформацією, глава президентського Бюро міжнародної політики, міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії, що є свідченням поліпшення відносин.

"Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, з'являтимуться. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їхнього вирішення, щоб стосунки між нашими країнами були хорошими і ставали кращими", - сказав Шрот.

Предметом суперечки між Польщею та Україною стало, зокрема, питання ембарго на українське зерно і заява Польщі про те, що, незважаючи на припинення блокади з боку ЄС, вона продовжить заборону в односторонньому порядку, нагадали польські ЗМІ.