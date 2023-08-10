Посли США та ЄС вітають посилення Верховною Радою повноважень АМКУ

Посол США в Україні Бріджит Брінк і посол ЄС в Україні Матті Маасікас вітають ухвалення Верховною Радою закону "Про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України" (АМКУ).

"Учора Верховна Рада ухвалила важливий антимонопольний законопроєкт, що надає додаткові інструменти для боротьби з корупцією та сприяння належному корпоративному управлінню. Запровадження цього закону та посилення незалежності Антимонопольного комітету підвищить конкурентоспроможність України та допоможе залучити інвестиції приватного сектору для її відновлення", - написала посол у твіттері.

У свою чергу Маасікас назвав цей закон вирішальним кроком у зусиллях України щодо наближення до правил і практик ЄС.

"Вітаю ухвалення Верховною Радою закону №5431 про конкуренцію. Це вирішальний крок у зусиллях України щодо наближення до правил і практик ЄС. Підвищує незалежність Антимонопольного комітету, додає повноваження щодо боротьби з антиконкурентною практикою на ринку", - написав він у твіттері.

Як повідомлялося, закон (№5431) "Про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України" (АМКУ), який передбачає посилення його повноважень, ухвалила Верховна Рада в середу 258 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів.