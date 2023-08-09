Політика

15:35 09.08.2023

Апеляція ВАКС закрила справу за обвинуваченням депутата Камельчука в недостовірному декларуванні

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Апеляція ВАКС закрила справу за обвинуваченням депутата Камельчука в недостовірному декларуванні

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила справу за обвинуваченням народного депутата Юрія Камельчука (фракція "Слуга народу") у недостовірному декларуванні у зв'язку з тим, що сплив строк давності.

"Апеляційна палата ВАКС закрила справу у зв'язку із завершенням строку давності", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), додавши, що в такий спосіб було задоволено відповідне клопотання захисту.

Як повідомлялося, 16 березня 2023 року ВАКС у зв'язку з недоведеністю складу кримінального правопорушення виправдав нардепа Камельчука, обвинуваченого в декларуванні недостовірної інформації.

"Народного депутата виправдано у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення", - зазначалося в повідомленні суду.

У САП агентству "Інтерфакс-Україна" повідомляли, що обвинувачення не згодні з виправдувальним вироком суду і буде подано апеляцію.

Прокуратура 10 січня 2023 року передала до суду обвинувальний акт щодо чинного народного депутата, обвинуваченого у внесенні завідомо недостовірних даних до щорічної декларації за 2020 рік.

Згідно з інформацією САП, у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на Печерську в центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в нього в оренді з жовтня 2019-го до жовтня 2021-го, і непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад $48,8 тис.

Теги: #вакс #камельчук

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