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13:23 27.12.2022

Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

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Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

Антикорупційні органи України повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"27 грудня 2022 року на виконання доручення керівника САП прокурор за участю детектива НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві.

Також, як зазначається у повідомленні, народний обранець не зазначив непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів.

"Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов'язковому внесенню до декларації", - зазначається в повідомленні. Розслідування розпочато за матеріалами НАЗК.

У повідомленні не зазначається ім'я народного депутата, але, як стало відомо агентству, йдеться про Юрія Камельчука з фракції "Слуга народу".

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Теги: #набу #сап #камельчук

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