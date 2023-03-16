ВАКС виніс виправдувальний вирок щодо нардепа Камельчука стосовно недостовірного декларування

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав у зв'язку з недоведеністю складу кримінального правопорушення народного депутата Юрія Камельчука, якого обвинувачували в декларуванні недостовірної інформації.

"У четвер, 16 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) КК України", - повідомляє ВАКС на сторінці у фейсбуці в четвер.

"Народного депутата виправдано у зв’язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення", - зазначається в повідомленні суду.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

У повідомленні не зазначено імені нардепа, ідеться про Юрія Камельчука (фракція "Слуга народу").

10 січня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт щодо чинного народного депутата, обвинуваченого у внесенні завідомо недостовірних даних до щорічної декларації за 2020 рік.

Згідно з інформацією САП, у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на Печерську в центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в нього в оренді з жовтня 2019-го до жовтня 2021 року, і непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад $48,8 тис.