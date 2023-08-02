Трампу висунули обвинувачення в рамках розслідування заворушень 2021 року

Колишнього президента США Дональда Трампа обвинуватили в рамках розслідування подій, що спровокували заворушення поблизу Капітолію 6 січня 2021 року, повідомляє CNN із посиланням на судові документи.

Зазначається, що Трампу висувають чотири пункти обвинувачень: змова з метою обману Сполучених Штатів, змова з метою перешкоджання офіційному розгляду, перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розгляду та змова з метою позбавлення прав.

За даними CNN, Трампа вже поінформували про обвинувачення. Йдеться про розгляд спецпрокурора Джека Сміта: він розслідує, чи не порушував Трамп закон, намагаючись оскаржити результати програних ним президентських виборів 2020 року.

Вважається, що саме наслідки тих виборів і призвели до заворушень у січні 2021 року: тоді прихильники Трампа, які проводили демонстрацію у Вашингтоні, увірвалися до Конгресу США.

"Незабаром після дня виборів відповідач також застосував незаконні методи обліку законних голосів та фальсифікації результатів виборів", - йдеться у обвинувальному висновку.

Це вдруге за два місяці, коли Сміт висуває обвинувачення проти Трампа. У червні його звинуватили у зберіганні секретних документів та змові з високопоставленим помічником з метою приховати їх від уряду та його власних адвокатів.

Тим часом у березні окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг звинуватив Трампа у фальсифікації ділової документації.

В обох випадках 45-й американський президент не визнав себе винним.

Таким чином, за останні місяці Трампу пред'явили три обвинувальні акти.

Як повідомлялося раніше, колишній президент США Дональд Трамп продовжує значно випереджати решту кандидатів у президенти країни від Республіканської партії, зокрема губернатора Флориди Рона Десантіса, свідчать результати опублікованого в понеділок опитування.

За даними опитування для The New York Times, Трамп отримує 54% голосів, його основний опонент із праймеріз республіканців Десантіс - 17%.

Решта потенційних учасників передвиборчих перегонів від Республіканської партії, зокрема колишній віцепрезидент Майк Пенс і ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, отримують по 3% голосів і менше.

Наступні президентські вибори відбудуться у США у 2024 році.