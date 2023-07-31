ВР пропонують відкликати Завітневича з посади голови комітету з нацбезпеки

Член фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв пропонує Верховній Раді відкликати народного депутата Олександра Завітневича (фракція "Слуга народу") з посади голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт постанови №9540 зареєстровано у Верховній Раді 28 липня.

Як зазначається в документі, причиною пропонованого звільнення Завітневича є його незадовільна робота на займаній посаді. Автор законодавчої ініціативи пов'язує це із ситуацією, що виникла у зв'язку з відпочинком колишнього народного депутата та заступника голови комітету Юрія Арістова за кордоном, для чого він перетнув державний кордон під час воєнного стану. За цим фактом генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Як встановило слідство, у середині липня Арістов перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші в Індійському океані. За попередніми даними, для цього було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для його виїзду за кордон, зокрема, щодо терміну, цілі та країни "службового відрядження".

Відповідно до закону "Про комітети Верховної Ради України" (стаття 40), члени комітету з дозволу його голови можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання. При цьому таке відрядження здійснюється на підставі письмової заяви члена комітету, поданої на ім'я голови Верховної Ради, погодженої з головою комітету (або ж за рішенням комітету). Водночас голова комітету зобов'язується внести відповідне подання спікеру парламенту. Кінцеве рішення про відрядження ухвалює голова ВР у формі розпорядження.

"Зважаючи на вищевикладене та враховуючи загальновідомий факт наявності давніх дружніх стосунків голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з народним депутатом Юрієм Арістовим, очевидною є повна обізнаність голови комітету щодо справжньої цілі так званого відрядження Арістова і використання посади голови комітету з метою сприяння необґрунтованому та неправомірному перетину державного кордону України в умовах воєнного стану та введеного в дію указом президента №27/2023 від 23.01.2023 р. рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану", згідно з яким було передбачено можливість виїзду за межі України, зокрема, народних депутатів України, виключно у службові відрядження", - зазначено в пояснювальній записці.

На думку автора проєкту постанови, викладені факти свідчать про незадовільну роботу Завітневича на посаді голови профільного комітету і про необхідність невідкладного відкликання його із займаної посади.

"Вочевидь, особа, за погодженням якої було здійснено описані неправомірні та ганебні дії в умовах воєнного стану, не може продовжувати обіймати посаду голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - наголошує Ар'єв.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутат Юрія Арістова. Відповідне рішення підтримали 320 парламентаріїв на пленарному засіданні.

Арістов був помічений ЗМІ в середині липня в п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафу (Мальдіви). Зокрема, журналісти видання "Слідство.Інфо" отримали підтвердження у працівників курорту про те, що Арістов справді був їхнім гостем.

Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" (42-й номер у списку як безпартійний), член однойменної фракції у Верховній Раді України. Із 29 серпня 2019 року очолював парламентський комітет із бюджету, однак у грудні 2022 року Арістова обрали заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.