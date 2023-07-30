Потенційна угода з Саудівською Аравією вимагатиме від Ізраїлю великих поступок палестинцям - ЗМІ

Потенційна угода про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією вимагатиме від Ізраїлю великих поступок палестинцям, на які навряд чи погодиться правляча коаліція правих партій, пише газета Times of Israel.

Газета передає, що Ер-Ріяд навряд чи буде задоволений обіцянкою Ізраїлю не анексувати Західний берег річки Йордан, а вимагатиме значних дій у реальності "на місцях".

Серед інших вимог Ер-Ріяда для нормалізації відносин з Ізраїлем може бути укладення оборонної угоди зі США, яка передбачала б участь американської армії, якщо Саудівська Аравія зазнає військового нападу. При цьому багато американських політиків неодноразово виступали проти таких домовленостей.

Раніше цього тижня повідомлялося, що президент США Джо Байден розглядає можливість укладення угоди з Ер-Ріядом, яка передбачала б урегулювання відносин між Саудівською Аравією з Ізраїлем.

У 2020 році ОАЕ та Ізраїль нормалізували відносини за посередництва США. Крім ОАЕ дипломатичні відносини з Ізраїлем тоді налагодили Бахрейн і Марокко. Відповідні угоди дістали найменування авраамських. На початку січня 2021 року до них офіційно приєднався Судан.

Раніше портал Axios повідомляв, що ізраїльський уряд поінформував адміністрацію Байдена про плани з будівництва кількох тисяч нових одиниць житла в поселеннях на Західному березі річки Йордан. Джерела порталу зазначали, що адміністрація президента США намагається вплинути на ізраїльський уряд, щоб він принаймні максимально мінімізував свої плани.

У травні Axios інформував із посиланням на неназваних представників американської влади, що у Вашингтоні вважають за можливе досягти прориву в нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією до кінця 2023 року.