Політика

13:52 21.07.2023

Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

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Ердоган сподівається на продовження "зернової ініціативи" до того, як процес затягнеться - ЗМІ

Туреччина виступає проти припинення Чорноморської зернової ініціативи, заявив президент цієї країни Реджеп Таїп Ердоган, передає агентство "Анадолу".

"Припинення ініціативи щодо чорноморського зерна матиме низку (шкідливих) наслідків, починаючи від підвищення світових цін на продовольство в деяких регіонах і закінчуючи голодом, а потім новими хвилями міграції. Ми без вагань виступаємо з ініціативою, щоб запобігти цьому", - заявив Ердоган журналістам.

"Я вважаю, що, детально обговоривши це питання з (президентом Росії Володимиром – ІФ-У) Путіним, ми забезпечимо продовження цього гуманітарного руху", - додав він.

Теги: #рф #зерно #ердоган

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