ЄС буде ключовим партнером G7 у гарантуванні безпеки та забезпеченні розвитку України - фон дер Ляєн

Європейський Союз стане ключовим партнером "Великої сімки" (G7) у питаннях гарантування безпеки та забезпечення економічного розвитку України, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми віддані довгостроковій безпеці та економічному процвітанню України в євроатлантичній спільноті. "Велика сімка" випустить сьогодні декларацію щодо цього. ЄС буде ключовим партнером у цьому починанні", - йдеться в заяві фон дер Ляєн, опублікованій у твіттері Єврокомісії в середу.

Вона зазначила, що ЄС і його партнери по G7 стояли пліч-о-пліч з Україною від найпершого дня повномасштабного вторгнення РФ, надали гуманітарну фінансову допомогу, а також озброєння та навчання.

"Ми продовжимо підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти російській агресії. Ми продовжимо завдавати втрат Росії за допомогою санкцій. Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її воєнні злочини. І ми продовжимо на шляху вступу України підтримувати її успішні реформаторські зусилля", - додала фон дер Ляєн.