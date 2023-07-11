Політика

07:57 11.07.2023

Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

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Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

Гарантії безпеки, запропоновані США і Німеччиною, можуть діяти до моменту вступу України в НАТО, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ARD напередодні саміту Альянсу, що проходитиме 11-12 липня у Вільнюсі.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, то маємо на увазі наступне: Байден і канцлер Шольц - і ми це дуже цінуємо - заявили, що Україна заслуговує на гарантії безпеки для захисту від російської агресії - при тому розумінні, що ці гарантії безпеки діятимуть до моменту вступу України в НАТО. Тому ці гарантії безпеки мають розглядатися не як альтернатива членству в НАТО, а як щось, що заповнює цей вакуум між теперішнім моментом і моментом вступу України в НАТО. Це дуже важлива деталь, яку ми не повинні забувати", - наголосив Кулеба.

Крім того, за його словами, не йдеться про негайне членство України в НАТО.

"Ми вважаємо, що зараз дуже вдалий час ухвалити таке рішення, направити запрошення - при тому розумінні, що цей вступ може відбутися лише тоді, коли для цього будуть створені всі умови. Тобто ми не говоримо про негайне членство, це дуже важливий момент", - зазначив глава МЗС.

 

 

 

Теги: #нато #переговори #кулеба

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