Політика

11:09 10.07.2023

Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану

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Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану

Нинішній президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв здобув перемогу на дострокових виборах глави держави, які відбулися минулої неділі, набравши 87,5% голосів, повідомив глава Центрвиборчкому Зайніддін Нізамходжаєв.

"За попередніми даними, за Мірзійоєва віддали свої голоси 13 млн 625 тис. 055 осіб, або 87,5% виборців із тих, хто взяв участь у голосуванні", - сказав глава ЦВК на брифінгу в понеділок.

Відповідно до статті 35 закону "Про вибори президента Республіки Узбекистан", це дає право вважати його обраним главою держави.

На вибори президента було зареєстровано понад 19,5 млн виборців Узбекистану. У виборах узяли участь 15 млн 671 тис. 405 виборців. Достроково в період із 28 червня до 5 липня проголосувало понад 800 тис. виборців, зокрема близько 188 тис. - за кордоном.

На посаду президента Узбекистану претендували чотири кандидати, зокрема глава держави Шавкат Мірзійоєв, висунутий Рухом підприємців і ділових людей - Ліберально-демократичною партією Узбекистану (УзЛіДеП). Його кандидатуру також підтримала Демократична партія "Міллій тікланіш" ("Національне відродження").

Народно-демократична партія висунула свого лідера Улугбека Іноятова, Екологічна партія - голову Абдушукура Хамзаєва, Соціал-демократична партія "Адолат" ("Справедливість") - першого заступника голови Верховного суду Узбекистану Робахон Махмудову.

У підсумку, за попередніми даними ЦВК, за кандидата від НДПУ проголосували 649 тис. 116 виборців (4,2%), за представника "Адолат" - 693 тис. 634 (4,43%), кандидат від Екологічної партії отримав 585 тис. 714 голосів (3,74%).

Теги: #узбекистан #президент #вибори

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