Зеленський і прем'єр-міністр Португалії ухвалили декларацію під час розмови

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час розмови ухвалили Спільну декларацію, в якій однозначно засуджується тривала збройна російська агресія проти України.

"Україна продемонструвала надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону проти цього незаконного неспровокованого та необґрунтованого нападу, який грубо порушує міжнародне право, включно зі Статутом ООН. Росія повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в тексті документа, опублікованого на сайті глави української держави в суботу.

Зі свого боку, Португалія залишається непохитною у своїй прихильності незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також і надалі надаватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде необхідно, як індивідуально, так і через міжнародне співробітництво в різних форматах.

Окрім цього, Португалія зважатиме на нагальні та нагальні потреби української держави для зміцнення її обороноздатності. Також, "спираючись на підтримку, надану досі", Португалія допоможе Україні захистити свій народ і протидіяти кампаніям країни-агресора з дезінформації.

Португальська сторона висловила свою підтримку українській Формулі миру і готова співпрацювати з Україною з метою забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в реалізації Формули миру президента Зеленського та в Глобальному саміті миру.

Також Португалія вітає міжнародні зусилля у співпраці з Україною, які наближають притягнення до відповідальності російських злочинців за широкої міжнародної підтримки (Core Group, Міжнародний кримінальний суд), а також початок роботи Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) в Гаазі.

У декларації наголошується, що мають бути посилені заходи щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій проти російського агресора, запобігання та протидії обходу санкцій у третіх країнах та з боку третіх країн.

Крім цього, Україна та Португалія продовжуватимуть спільно з іншими країнами розробляти механізми компенсацій втрат, поранень та збитків, що виникли внаслідок збройної російської агресії. Також португальська сторона спільно з міжнародними організаціями та партнерами готова брати участь у відновленні України після закінчення війни.

"Майбутнє України та її народу – у європейській родині. Європейський Союз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Португальська Республіка рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, очікуючи на позитивний звіт Європейської комісії", - наголошується в тексті документа.

Також Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства в НАТО, "і виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з'являться відповідні умови".