Порошенко про членство України в ЄС: Головну роботу виконують наші воїни, а ми маємо виконати решту завдань

Збройні Сили України зараз роблять головний внесок для вступу нашої держави до Європейського Союзу, тому всі гілки влади повинні сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року розпочалися передвступні переговори, вважає голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув у Брюсселі фразу - "це не про переговори і не про компроміси". Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте", - сказав п'ятий президент, якого цитує пресслужба "Європейської солідарності" в повідомленні на сайті.

Як зазначив Порошенко, "моя мета - максимально зробити все, щоб у жовтні Єврокомісія проголосувала за початок переговорів щодо майбутнього вступу України до Євросоюзу. А в грудні Європейська Рада має проголосувати про початок переговорів. Я - оптиміст, але ми мусимо дуже-дуже важко працювати, тому що від цих двох місяців залежить майбутнє України".

За його словами, "до європейської частини парламентського комітету Асоціації входять справжні друзі України. Там немає жодного байдужого, там немає жодного скептика. Треба навчитися слухати їхні рекомендації, тому що в них болить серце за Україну", - каже Порошенко.

Він також зазначив: якщо передвступні переговори не розпочнуться цього року - невідомо коли вони взагалі розпочнуться. "Це відкине Україну від європейської інтеграції і створить додаткові загрози існування держави", - вважає Порошенко. Він застеріг від безвідповідального підходу до імплементації відповідних вимог Єврокомісії: "це і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, верховенства права, судової реформи. Треба відкинути ці безглузді законопроєкти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади - це суперечить європейським принципам. І питання захисту прав людини, захисту свободи слова, інвестиційний клімат, на який партнери звертають спеціальну увагу. Ми маємо записати, зрозуміти, розпланувати - і нічого важливішого зараз для роботи парламенту немає", - зазначив Порошенко.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна була європейською, вона має бути вільною і демократичною. Війна не є виправданням для того, щоб не захищати демократію, антикорупцію, свободу. І додатково до могутності українських воїнів ми маємо додати ефективність українського суспільства", - сказав Порошенко.