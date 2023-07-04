Політика

11:55 04.07.2023

Послу Грузії в Україні запропоновано повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

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Послу Грузії в Україні запропоновано повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

Посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі викликали до Міністерства закордонних справ України у вівторок уранці, йому висловили рішучий протест через суттєве погіршення стану ув'язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

"Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України", - йдеться в коментарі, розміщеному на сайті Міністерства закордонних справ України.

Через це послу Грузії в Україні було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася.

"Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду", - наголосили у відомстві.

3 липня президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії і висловити йому протест через триваюче ув'язнення Саакашвілі. Зеленський також доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин залишити Україну для проведення консультацій.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вранці посол Грузії буде в МЗС, із ним буде жорстка розмова, він поїде до Грузії. Також він зауважив, що грузинська влада хоче довести ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі до смерті.

"Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Міхеіла Саакашвілі і повернути його нам, оскільки він є громадянином України", - сказав Кулеба.

Теги: #посол #саакашвілі #грузія

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