Кулеба про підготовку до саміту НАТО: ми увійшли до дуже інтенсивної фази переговорів, вони непрості, вже є досягнення

Україна проводить інтенсивні переговори з партнерами у рамках підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, робота триватиме до останньої хвилини, щоб отримати максимальний для України результат, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Як співав класик: "З ранку до ночі бачу твої очі", так і ми з ранку до ночі бачимо перед собою Вільнюський саміт і постійно ведемо переговори, - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

Зокрема, міністр нагадав, що провів сьогодні розмову зі своєю французькою колегою, а президент України розмовляв з канцлером ФРН.

"Зараз усі розмови навпіл присвячені двом темам: НАТО і зброя. Тому зараз ми увійшли до дуже інтенсивної фази переговорів. Вони непрості. Вже є досягнення, але це ще не ті досягнення, які повністю нас задовольняють. Тому працюватимемо до останньої буквально хвилини, щоб отримати максимальний для України результат", - наголосив глава МЗС.

За його словами, якщо саміт НАТО у Вільнюсі не виправдає очікувань України, "життя не зупиниться".

"Якщо не буде завтра того, що нам треба, то ми виб'ємо це післязавтра. Але працюємо на результат. Як я вже казав, певні серйозні результати вже вимальовуються, але ми завжди працюємо на максимальний результат", - сказав Кулеба.