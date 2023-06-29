Політика

19:55 29.06.2023

ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

2 хв читати
ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

Лідери Європейського Союзу рішуче засудили руйнування Росією греблі Каховської ГЕС, а також підтвердили свою прихильність забезпечити повну відповідальність РФ за війну проти України.

"Європейська Рада якнайрішучіше засуджує навмисне руйнування греблі Каховської ГЕС, що має руйнівні гуманітарні, екологічні, сільськогосподарські та економічні наслідки та ставить під загрозу безпеку Запорізької АЕС", - йдеться у висновках, які лідери Європейського Союзу ухвалили в четвер у Брюсселі.

Вони констатували, що Європейський Союз і його держави-члени готові надати подальшу підтримку Україні "на додачу до екстреної допомоги для надання допомоги через Механізм цивільного захисту Союзу". "Європейський Союз повністю підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні", - наголошується у висновках.

Стосовно притягнення РФ до відповідальності за вчинені в Україні злочини лідери запевнили, що Європейський Союз, як і раніше, твердо відданий забезпеченню повної відповідальності Росії за її агресивну війну проти України". "Європейська Рада вітає той факт, що Міжнародний центр судового переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) готовий розпочати свою діяльність", - йдеться у висновках.

Крім того, на засіданні Європейської Ради лідери підбили підсумки зусиль зі створення трибуналу для судового переслідування за злочини агресії проти України, включно з роботою, проробленою в основній групі, і закликають продовжити роботу. "Трибунал повинен мати найширшу міжрегіональну підтримку і легітимність. ЄС вітає ухвалення Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та кримінальному переслідуванні найтяжчих злочинів і закликає всі країни якомога швидше приєднатися до цієї конвенції. Європейська Рада також вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, і закликає продовжити роботу", - деталізується в документі.

Також Європейська Рада "якнайрішучіше засуджує незаконну депортацію і передачу до Росії та Білорусі українських дітей та інших цивільних осіб. "Рада закликає Російську Федерацію і Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення", - йдеться в документі.

Крім того, лідери обговорили зусилля ЄС щодо "подальшого посилення тиску на Росію для ослаблення її здатності вести агресивну війну, зокрема за допомогою санкцій, їх повної та ефективної реалізації та запобігання їхньому обходу". "У цьому контексті Рада вітає ухвалення 11-го пакета санкцій. Європейська Рада закликає законодавців якнайшвидше завершити роботу над пропонованою директивою, що стосується кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу", - окреслили свою позицію лідери ЄС.

Європейський Союз також підтвердив "свою прихильність посиленню підтримки переміщених осіб і в Україні, і в Європейському Союзі, зокрема через адекватну та гнучку фінансову допомогу державам-членам, які несуть найбільший тягар витрат на медичне обслуговування, освіту та проживання біженців".

Теги: #рф #україна #єс #відповідальність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 29.06.2023
Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

19:38 29.06.2023
ЄС закликав Білорусь та Іран припинити підтримувати РФ у її війні проти України - висновки

ЄС закликав Білорусь та Іран припинити підтримувати РФ у її війні проти України - висновки

19:22 29.06.2023
ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

19:20 29.06.2023
Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

18:49 29.06.2023
Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

17:48 29.06.2023
G7 заявила країнам Глобального Півдня про можливість мирного врегулювання в Україні лише за умови виведення військ РФ - ЗМІ

G7 заявила країнам Глобального Півдня про можливість мирного врегулювання в Україні лише за умови виведення військ РФ - ЗМІ

17:25 29.06.2023
Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

17:08 29.06.2023
Нейтральні держави ЄС не можуть виступати на підтримку гарантій безпеки Україні - канцлер Австрії

Нейтральні держави ЄС не можуть виступати на підтримку гарантій безпеки Україні - канцлер Австрії

15:40 29.06.2023
Столтенберг: Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО

Столтенберг: Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО

15:29 29.06.2023
ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

Глави МЗС G7 обмінялися думками про ситуацію в РФ, підтримка України не зменшиться -Боррель

ОСТАННЄ

Кличко у Львові виступив на відкритті Lviv Urban Forum та провідав поранених у реабілітаційному центрі

Україна готова до переговорів з ЄС про членство - Зеленський

Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

Віталій Кличко привітав з Днем Конституції: "росія так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці"

Мішель: Європейський союз ще більше підтримуватиме Україну

Польський президент назвав негативним чинником переміщення групи "Вагнер" до Білорусі

Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Швеції вступ України до НАТО та ЄС

Заборона на імпорт українського зерна в Угорщину має діяти і після вересня - Орбан

Мішель: Розширюючись, Євросоюз має зберегти спільні політичні напрями та пріоритети

Боррель: Ми не тільки продовжуватимемо підтримувати Україну, а й нарощуватимемо підтримку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА