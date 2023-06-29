ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

Лідери Європейського Союзу рішуче засудили руйнування Росією греблі Каховської ГЕС, а також підтвердили свою прихильність забезпечити повну відповідальність РФ за війну проти України.

"Європейська Рада якнайрішучіше засуджує навмисне руйнування греблі Каховської ГЕС, що має руйнівні гуманітарні, екологічні, сільськогосподарські та економічні наслідки та ставить під загрозу безпеку Запорізької АЕС", - йдеться у висновках, які лідери Європейського Союзу ухвалили в четвер у Брюсселі.

Вони констатували, що Європейський Союз і його держави-члени готові надати подальшу підтримку Україні "на додачу до екстреної допомоги для надання допомоги через Механізм цивільного захисту Союзу". "Європейський Союз повністю підтримує роботу Міжнародного агентства з атомної енергії щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні", - наголошується у висновках.

Стосовно притягнення РФ до відповідальності за вчинені в Україні злочини лідери запевнили, що Європейський Союз, як і раніше, твердо відданий забезпеченню повної відповідальності Росії за її агресивну війну проти України". "Європейська Рада вітає той факт, що Міжнародний центр судового переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) готовий розпочати свою діяльність", - йдеться у висновках.

Крім того, на засіданні Європейської Ради лідери підбили підсумки зусиль зі створення трибуналу для судового переслідування за злочини агресії проти України, включно з роботою, проробленою в основній групі, і закликають продовжити роботу. "Трибунал повинен мати найширшу міжрегіональну підтримку і легітимність. ЄС вітає ухвалення Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та кримінальному переслідуванні найтяжчих злочинів і закликає всі країни якомога швидше приєднатися до цієї конвенції. Європейська Рада також вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, і закликає продовжити роботу", - деталізується в документі.

Також Європейська Рада "якнайрішучіше засуджує незаконну депортацію і передачу до Росії та Білорусі українських дітей та інших цивільних осіб. "Рада закликає Російську Федерацію і Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення", - йдеться в документі.

Крім того, лідери обговорили зусилля ЄС щодо "подальшого посилення тиску на Росію для ослаблення її здатності вести агресивну війну, зокрема за допомогою санкцій, їх повної та ефективної реалізації та запобігання їхньому обходу". "У цьому контексті Рада вітає ухвалення 11-го пакета санкцій. Європейська Рада закликає законодавців якнайшвидше завершити роботу над пропонованою директивою, що стосується кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу", - окреслили свою позицію лідери ЄС.

Європейський Союз також підтвердив "свою прихильність посиленню підтримки переміщених осіб і в Україні, і в Європейському Союзі, зокрема через адекватну та гнучку фінансову допомогу державам-членам, які несуть найбільший тягар витрат на медичне обслуговування, освіту та проживання біженців".