Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає заколот групи "Вагнер" у Росії початком громадянської війни.

"Події розвиваються за тим сценарієм, про який ми говорили протягом усього минулого року. Початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти, посиливши внутрішній розкол, що виник після поразки в Україні. Сьогодні ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни", - йдеться в його коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Група Пригожина захоплює військові об'єкти, штаби і цілі міста, майже не зустрічаючи опору на своєму шляху, роззброюючи випадкових солдатів і поліцейських. Путін оголошує Пригожина зрадником і поза законом та анонсує відповідні накази спецслужбам, але нічого не відбувається, криза управління, фактична втрата влади", - написав він.

"Вагнер" продовжує свій марш на Москву. Україна продовжує рухатися своїм шляхом. До кордонів 1991 року", - написав також Подоляк.