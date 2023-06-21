Політика

16:15 21.06.2023

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє головування Швеції в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам", - ідеться в повідомленні у твіттері.

Зі свого боку президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн написала у твіттері, що вітає політичну угоду щодо 11-го пакета санкцій.

"Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить Росії отримати підсанкційні товари", - зазначила вона.

 

Теги: #єс #санкції

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