Порошенко в Лондоні: Україна має унікальні інвестиційні можливості, але спочатку нам потрібна перемога

Проведення Міжнародної конференції з відновлення України у столиці Великої Британії вкрай важливе, адже наша держава має унікальні інвестиційні можливості. Разом з тим західні союзники перш за все мають допомогти Україні перемогти росію на полі бою – а для цього потрібні реактивні винищувачі, системи ППО та далекобійна зброя. Про це у Лондоні заявив Петро Порошенко під час інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

'We've stopped the second-biggest nuclear power in the world.'



Former president of Ukraine @poroshenko tells Sky News that 'Russia is very strong' but says 'we do not have any doubts about our victory'.https://t.co/QYEclXw6pC



«Україна має абсолютно унікальні інвестиційні можливості. Йдеться не тільки про відновлення. Ми говоримо про розбудову нової країни. Найбагатші ґрунти на континенті. Унікальна підготовка людей, унікальна можливість енергетичної системи та багато-багато іншого. Я це знаю. Тож сьогодні в Лондоні ми маємо дуже гарну дискусію з приватним сектором про їхню готовність надавати інвестиції в Україну. Для цього нам потрібно забезпечити все необхідне – верховенство права, антикорупційну інфраструктуру, захист демократії, свободу преси, прав людей. Зараз ми об’єдналися, щоб побудувати нову Україну, щоб забезпечити ці реформи. І конференція у цьому грає унікальну роль», – зазначає Порошенко.

«Але поки що немає ні графіку, ні часу. Зараз все залежить від спроможності українських Збройних Сил. Я вважаю, що мотивації у нас більш ніж достатньо. Ми дивуємо світ, ми робимо диво і зупиняємо другу за величиною ядерну державу у світі», – нагадав п’ятий Президент.

«А друга складова – це постачання зброї від наших партнерів. Ми з 2014 року розбудовували нові українські Збройні Сили, створені за стандартом НАТО. Але не існує такого стандарту НАТО, коли наступальні війська України не мають панування в повітрі, не мають реактивних винищувачів, не мають найсучаснішої ППО, не мають найсучаснішої системи радіоелектронної боротьби, яких у росії удвічі, у три-п’ять разів більше», – наголосив Порошенко.

«І навіть у цій ситуації ми демонструємо прогрес під час контрнаступальної операції, незважаючи на те, що це лише розвідка вогнем і лише 30% наших бригад, які були зарезервовані для контрнаступальної операції, задіяно в цьому процесі. Зараз ми з’ясовуємо, де наступ українських військ буде найбільш ефективним, і робимо це досить успішно. Але росія дуже сильна, російські війська мають унікальний 15-місячний бойовий досвід. Зараз це інші війська, ніж у 2014 році чи 24 лютого 2022 року. Ми за це платимо високу ціну», – констатував Порошенко.

«Але ми не сумніваємося в нашій перемозі. І чим швидше ми отримаємо реактивні винищувачі, ППО, високоточні боєприпаси, тим швидше буде наша перемога, наша спільна перемога. Це буде перемога демократії над автократією, над диктатурою, над військовими злочинцями. Україна зараз страждає від геноциду, страждає від екоциду. Надзвичайно важливо стояти разом з нами в Україні», – закликав Петро Порошенко і наголосив: «це – не допомога Україні. Це – інвестиції у вашу власну безпеку та захист демократії».