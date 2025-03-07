Політика

14:16 07.03.2025

Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі у війні РФ проти України – Ердоган

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Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі у війні РФ проти України – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вказав, що для досягнення справедливого, міцного і гідного миру між РФ і Україною необхідний "твердий дипломатичний фундамент, на основі якого протиборчі сторони сядуть за стіл переговорів", повідомляє агентство Anadolu.

"Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі в конфлікті РФ і України як захід зміцнення довіри між сторонами", - заявив Ердоган під час виступу на "Зустрічі лідерів країн-однодумців".

Також Ердоган наголосив на тому, що в Анкарі не бачать жодних підстав для невключення Туреччини до програм ЄС із закупівлі оборонної продукції та реконструкції України. "Для Туреччини важливим є включення в такі механізми, як Європейський фонд миру, мета якого – відновлення і відродження України", - заявив він.

"Спільне з Туреччиною планування всіх кроків, що стосуються європейської безпеки, відповідатиме нашим спільним інтересам",- зазначив турецький лідер.

Раніше повідомлялось, що Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита для надання військ миротворчим силам в Україні, повідомляє Bloomberg з посиленням на людей, обізнаних з цим питанням. При цьому Туреччина не має наміру бути частиною жодної миротворчої місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування.

Теги: #ердоган #туреччина

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