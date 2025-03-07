Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав партію FPV-дронів, техніку та обладнання бригадам ЗСУ

Петро Порошенко повідомив у соцмережах з поїздки на східний фронт, що ворог масово атакує Україну ракетами і дронами і нашим військовим все важче, бо вони щодня і щоночі стримують натиск.

Загалом 7 бригад цього разу отримали 2 бронемашини Land Rover; 550 FPV-дронів; 14 квадрокоптерів Mavic; 6 купольних РЕБів "Шатро" 5D; 95 детекторів дронів "Ванільний цукорок"; 17 Старлінків; 26 зарядних станцій; 7 генераторів; 194 шин для вантажівок та електронну техніку.

"Нашим захисникам зараз потрібна не просто віра у Збройні Сили — потрібна щоденна робота задля перемоги. Тут і зараз потрібно знаходити й везти техніку, якої катастрофічно не вистачає. На щастя, нам вдалося законтрактувати деякі позиції до запровадження злочинних санкцій і блокування рахунків", – повідомив він у соцмережах.

"У Краматорську нас зустрічають добрі друзі — військові штурмових та аеромобільних бригад, стрілецького та батальйону БПЛА, десантники та бійці тероборони. Для всіх ми маємо вантаж техніки, яка закриває нагальні потреби. Комбат Андрій Підлісний, здається, нашою зустріччю задоволений найбільше. Для 409-го окремого стрілецького батальйону ми пригнали два бронеавтомобілі Land Rover — універсальний і медичний. Військові покладають на них великі надії — це захист від осколків, артилерії та навіть від FPV-дронів. Звісно, для них привезли й іншу техніку — FPV-дрони, нічні "Мавіки", РЕБи, Старлінки та ще багато чого", – пише Порошенко.

"421-й окремий батальйон БПЛА без FPVшок та "Мавіків" взагалі як без рук. Тому як тільки в них закінчуються запаси — ми веземо наступну партію. Цього разу це сотня FPV-дронів "Вирій" 10 PRO, які дуже подобаються нашому Олексію Петрову", – зазначає Петро Порошенко.

"На те, що Трамп зупинив військову допомогу Україні, не відреагував лише ледачий. Проте дивним чином усі забули про зупинку іншої допомоги нашому війську. Допомоги від Петра Порошенка, яку спочатку зупинила РНБО, прийнявши безглузде рішення про застосування санкцій проти пʼятого Президента України, а потім вже своїм Указом це рішення ввів в дію Зеленський. Що тут можна сказати?! Молодці! Дякуємо за "підтримку", бо із вашою допомогою прилетіло війську з двох сторін. Спочатку від так званих своїх, а вже потім від чужих", – обурюється Олексій Петров з позивним "Кіт".

"Власне кажучи, я і не очікував, що він знов привезе нам те, що так необхідно на фронті. Бо слідкую за новинами і чудово розумію, що без грошей, заблокованих Банковою на рахунках Петра Порошенка, багато армії не допоможеш! Тому будемо якось викручуватись. Але… Він все ж таки сьогодні приїхав з черговим вантажем допомоги війську своєї країни. Попри все, він продовжує допомогати ЗСУ. Хоча, давайте будемо відверті, багато би хто з нас в такій ситуації сказав наступне, "Ключі можу передати Слугам народу! Нехай вони оперу… допомагають війську". І в той же час ми чудово розуміємо, що всі ці аналтабу та корабельні сосни думають про що завгодно, але тільки не про українське військо", – зауважив військовий у соцмережах.

"З полковником Євгеном Солодаєвим, який раніше служив у Батальйоні почесної варти, зустрічалися під Вовчанськом. Наша команда приганяла 57 окремій мотопіхотній бригаді екскаватори та іншу техніку. Відтоді куди вони — туди й наша допомога", – пояснює Порошенко.